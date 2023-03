1. FC Nürnberg muss für Fehlverhalten von Fans zahlen

Pfaffenhofen a.d.Ilm: Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn 9

Auf der Autobahn 9 ist bei Rohrbach (Pfaffenhofen a.d.Ilm) nach einem Unfall ein Mann in stehende Autos gefahren. Dabei wurde seine Beifahrerin schwer und ein weiterer Beteiligter leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Freitagabend war den Angaben zufolge in starkem Regen zunächst eine 26-jährige Frau unangepasst schnell gefahren, mit der Mittelleitplanke kollidiert und auf der linken Spur stehengeblieben. Sie blieb unverletzt. Zwar hielten die nachfolgenden Autos rechtzeitig an, aber der 57-jährige Niederländer fuhr aus ungeklärter Ursache in die stehenden Autos.