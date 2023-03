BKK fordert weniger Überversorgung statt Beitragserhöhungen

Thüringen und Sachsen: Höherer Krankenkassenbeitrag bei AOK Plus

Auf Versicherte der Krankenkasse AOK Plus in Sachsen und Thüringen kommen höhere Beiträge zu. Zum 1. Januar steige der allgemeine Beitragssatz auf 16,1 Prozent, teilte die Kasse am Freitag mit. Der Verwaltungsrat der mit 3,4 Millionen Versicherten größten gesetzlichen Kasse in den beiden Bundesländern hatte sich zuvor auf einen Zusatzbeitragssatz von 1,5 Prozent verständigt. Der Verwaltungsratsvorsitzende Sven Nobereit sprach von einer schmerzhaften Entscheidung. Begründet wurde sie mit Eingriffen des Gesetzgebers, die die Ausgaben der Kasse in den vergangenen Jahren deutlich habe ansteigen lassen.