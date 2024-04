Kleintransporter kollidiert auf A94 mit Lkw: Ein Verletzter

A14 bei Halle voll gesperrt: Brennender Lkw und Unfall

Die Autobahn 14 in Richtung Dresden ist bei Halle-Peißen seit dem Donnerstagmorgen wegen eines brennenden Sattelzugs voll gesperrt. Der Lastwagen sei aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizeiinspektion Halle am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen niemand.