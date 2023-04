Mann auf Kontrahenten mit Kettensäge losgegangen

Unterfranken: Zwei Männer wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Zwei betrunkene Männer haben in Unterfranken einen 33-Jährigen fast zu Tode geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, eskalierte der Streit zwischen den drei Männern vor einer Bar in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) am Freitagabend. Dabei hätten der 20- und der 21-Jährige den dritten Mann mit den Füßen gegen den Kopf getreten. Der Verletzte wollte sich nicht von einem Arzt vor Ort untersuchen und behandeln lassen.