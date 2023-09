Woelki warnt vor Aushöhlung des Begriffs «christliche Werte»

Toter Jugendlicher bei Schule: 14-Jähriger in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken ist am Samstag gegen einen gleich alten Jugendlichen Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei nun in einer Haftanstalt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag in Lohr am Main. Der Jugendliche habe den Ermittlern gesagt, dass die mutmaßliche Tatwaffe in seiner Wohnung sei, erklärte ein Polizeisprecher. Die Tat selbst habe er aber nicht gestanden.