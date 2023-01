Söder: «Für Benedikt war Bayern ein Sehnsuchtsort»

Kirche: Söder würdigt Benedikt XVI. und kündigt Reise nach Rom an

Mit einer bayerischen Delegation will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag zum Trauergottesdienst für den emeritierten Papst Benedikt XVI. nach Rom reisen. «Es ist eine große Ehre, auch für viele, die dabei sein werden, am Requiem teilzunehmen», sagte Söder am Montag, nachdem er sich in München in ein Kondolenzbuch für den kürzlich Verstorbenen eingetragen hatte. Aus ganz Bayern sollen demnach Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft mit nach Rom fliegen. Joseph Ratzinger, wie sein bürgerlicher Name lautete, stammte aus dem oberbayerischen Marktl.