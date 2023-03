Marx: Künftiger Landesbischof «ökumenischer Weggefährte»

Bischofswahl: Synode soll erneut über weiteres Vorgehen abstimmen

Was in der Nacht nicht mehr geklappt hat, soll nun am Nachmittag was werden: Die Synode der evangelischen Landeskirche braucht eine Entscheidung, wie es nach der gescheiterten Bischofswahl weitergeht. Es gibt zwei Optionen. Oder macht am Ende jemand einen Rückzieher?