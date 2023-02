Marx betont in Fastenbrief Bedeutung des Synodalen Weges

Kirche: Bischof Bätzing will Papst vom Synodalen Weg überzeugen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, will bei einem am Sonntag beginnenden Besuch in Rom für den Reformprozess des Synodalen Wegs werben. «Es gibt klar erkennbaren Gesprächsbedarf», sagte der Limburger Bischof in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung des Bistums. Er sei sehr überzeugt von dem, «was wir als Weg der Umkehr und Erneuerung für die Kirche in unserem Land im Synodalen Weg zusammen mit vielen machen».