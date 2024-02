Zehn Jahre «Die Anstalt» und der Wunsch nach Streit

35.000 Demonstranten gehen gegen Rechts auf die Straße

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat drei Tage vor den Landtagswahlen vor einem weiteren Erstarken der AfD gewarnt. «Wenn nach Umfragen jeder siebte bayerische Wähler am Sonntag für eine rechtsextreme Partei stimmen will, dann ist das kein bloßer Ausrutscher mehr im politischen Betrieb. Allen muss klar sein: Was heute ins Rutschen kommt, kann morgen schon unsere Demokratie unter sich begraben», sagte die Holocaust-Überlebende am Mittwochabend in München bei einer Demonstration unter dem Motto «Zammreissen! Bayern gegen Rechts».