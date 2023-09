Bremsklotz im Wahlkampffinale? AfD und der Verfassungsschutz

Endet Negativlauf im Derby? 1860 will Sieg gegen Ex-Trainer

Der TSV 1860 München will seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga mit einem Derbysieg gegen den Ex-Trainer beenden. Nach drei Niederlagen nacheinander tritt der Traditionsclub am Samstag (16.30 Uhr) beim FC Ingolstadt 04 an. «Wir wissen natürlich um die Brisanz dieses Spiels. Es ist ein Derby - Derby ist immer etwas Spezielles», sagte Trainer Maurizio Jacobacci am Freitag. Für die Münchner «Löwen» ist die Partie auch deshalb eine besondere, weil sie auf Ex-Trainer Michael Köllner treffen.