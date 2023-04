Bewährung: 16-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Drogenkriminalität: Polizei findet 1,2 Kilogramm Kokain bei Kontrolle

Polizisten haben bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 8 in Oberbayern knapp 1,2 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen seien in einem speziellen Schmuggelversteck, einem im Auto verbauten Hohlraum, versteckt gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei 21-jährige Frauen waren mit dem Auto in Richtung Süden unterwegs. Sie wurden nach dem Fund am Mittwoch bei Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) festgenommen und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt nun, woher die Drogen stammen und was die beiden Frauen damit vorhatten.