Tote Zehnjährige: Herrmann fordert schnelle Aufklärung

Wunsiedel im Fichtelgebirge: Krisenstab kümmert sich nach Todesfall um die anderen Kinder

Der Träger des oberfränkischen Kinderheims, in dem ein totes zehnjährigen Mädchen gefunden wurde, will mit Hilfe eines Krisenstabs das Geschehen aufarbeiten. Die jungen Bewohner aus der Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel brauchten in dieser Situation vertraute Menschen, die sich weiterhin um sie kümmerten, teilte die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) am Mittwoch mit. «Sie brauchen das Angebot, alle Fragen stellen zu können, die sie haben, und sie brauchen kind- und altersgerechte Antworten.»