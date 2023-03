Kriminalstatistik: 2022 wieder mehr Straftaten in Bayern

Ski alpin: Weidle in letzter Abfahrt der Saison Neunte: Stuhec siegt

Skirennfahrerin Kira Weidle hat in der letzten Abfahrt der Saison erneut die Top Ten, aber kein absolutes Spitzenergebnis mehr erreicht. Die Starnbergerin wurde beim Sieg der Slowenin Ilka Stuhec in Andorra am Mittwoch Neunte. Es war ihre siebte Platzierung unter den besten Zehn in diesem Winter. Nach einem starken ersten Streckenabschnitt leistete sie sich beim Übergang in den flacheren Teil einen Fehler, der sie viel Tempo kostete.