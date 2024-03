Verbraucherpreise steigen langsamer

Inflation in Thüringen 2023 bei 6,2 Prozent

Das Leben in Thüringen hat sich im vergangenen Jahr erneut deutlich verteuert. Die Teuerungsrate lag 2023 im Schnitt bei 6,2 Prozent im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Damit habe sich die Teuerung zwar im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, liege aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Im Jahr 2022 betrug die Inflation 7,5 Prozent. Vor allem für Lebensmittel sowie Strom, Gas und Fernwärme mussten Verbraucher teils deutlich tiefer in die Tasche greifen.