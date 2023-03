Knapp 27.000 Anrufe bei Bayerns Ukraine-Hotline

Featured: #EveryoneConnected: News zur Ukraine-Hilfe von Vodafone

Die Lage in der Ukraine macht uns alle tief betroffen. Wie viele andere Menschen und Organisationen im Land möchte auch Vodafone helfen und unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine mit dem, was das Unternehmen auszeichnet: stabiles Netz und zuverlässige Konnektivität. Hier findest Du alle News und Updates zur Ukraine-Hilfe im Überblick. [ab 22. März] Kostenlose SIM-Karten in den Vodafone-Shops Um noch mehr Geflüchteten in möglichst vielen Städten zu helfen, wird Vodafone ab der kommenden Woche in seinen Shops kostenlose SIM-Karten ausgeben. Menschen aus der Ukraine brauchen für den Erhalt der SIM-Karte lediglich einen ukrainischen Pass oder vergleichbaren Ausweis. Das kostenfreie Angebot soll deutschlandweit in allen großen Städten umgesetzt werden. [ab 19. März] VF4Ukraine: Vodafone-Mitarbeitende in Leipzig, Dresden und München im Einsatz Viele Vodafone-Mitarbeitende folgen dem internen VF4Ukraine-Aufruf: Mittlerweile verteilen sie auch an den Hauptbahnhöfen in Leipzig, ...