Vorpommern-Rügen: Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall nach einem Vorfahrtsfehler sind in Tribsees (Vorpommern-Rügen) zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, waren drei Fahrzeuge in den Unfall am Morgen verwickelt. Nach ersten Untersuchungen hatte ein 59-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Autos auf der Landstraße 192 missachtet. Beide Fahrzeuge kollidierten. Eines der Fahrzeuge wurde dabei gegen ein weiteres Auto geschleudert, was dahinter gewartet hatte.