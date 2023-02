Ricarda Lang berichtet beim Aschermittwoch von Morddrohung

Landkreis Cham: Drei Leichtverletzte bei Kollision von Auto und Zug

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und Zug an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Oberpfalz sind drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, prallte ein 58 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch in Hohenwarth (Landkreis Cham) gegen den Triebwagen der nahenden Oberpfalzbahn. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß demnach trotz Bremsung nicht mehr verhindern. Er erlitt wie auch der Autofahrer und dessen Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die vier Fahrgäste im Zug sowie das Begleitpersonal blieben unverletzt. Das Auto war durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert worden. Die Bahnstrecke blieb vorübergehend gesperrt.