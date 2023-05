Europaweiter Schlag gegen Mafia: Vier Festnahmen in München

Drogenhandel, Waffenhandel und Geldwäsche sind die Spezialitäten der italienischen 'Ndrangheta. Die kriminelle Gruppierung gehört zu den mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Nun sind ihr in mehreren Ländern zugleich die Ermittler auf den Leib gerückt - auch in Bayern.

Bei einem internationalen Schlag gegen die italienische Mafiaorganisation 'Ndrangheta haben bayerische Polizeikräfte am Mittwoch vier Männer festgenommen sowie Drogen und Datenträger sichergestellt. Mehr als 130 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten am Morgen zehn Wohnungen und Geschäftsräume in Stadt und Landkreis München und vollstreckten italienische EU-Haftbefehle gegen vier Verdächtige. Die Italiener hätten bei ihrer Festnahme in München keinen Widerstand geleistet, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA).

Bei dem Großeinsatz unter anderem in drei Betrieben zur Fahrzeugpflege waren auch Spezialeinheiten der Polizei im Einsatz. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Thüringen und anderen europäischen Staaten, darunter in Italien selbst, rückten in der Nacht und am Morgen ebenfalls Ermittler aus. Allein in Deutschland durchsuchten sie Dutzende Gebäude und vollstreckten rund 30 Haftbefehle. Den italienischen Behörden zufolge waren es in Italien, Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal, Rumänien und Spanien insgesamt mehr als 100.

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatten die hiesigen Behörden einen gewichtigen Anteil an der Operation: «Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten das Kryptohandy eines zentralen Beschuldigten während seines Aufenthalts in Bayern identifizieren», teilte der CSU-Politiker mit. «Das war ein Meilenstein für die italienischen Ermittler.»

Die Razzien waren nach LKA-Angaben Teil der Operation Eureka, eines der größten und bedeutendsten Verfahren gegen die organisierte Kriminalität in Italien der jüngeren Vergangenheit. Seit drei Jahren ermitteln demzufolge deutsche, belgische und italienische Behörden in enger Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden Eurojust und Europol gegen die 'Ndrangheta. Dieser werden Drogenhandel, Geldwäsche, Waffenhandel und andere Straftaten wie Korruption, Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Die 'Ndrangheta ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes derzeit die «relevanteste Mafia-Gruppierung» mit einer dominanten Stellung auf dem europäischen Kokainmarkt. Ihre Wurzeln liegen im italienischen Kalabrien, die Mafia ist aber auch in Deutschland aktiv.

Im Freistaat trete die Organisation vor allem mit dem Ziel der Geldwäsche auf, sagte Herrmann im Rundfunksender Bayern 2 in der «radioWelt am Mittag»: «Wir müssen davon ausgehen, dass sicherlich über hundert Personen in Bayern der 'Ndrangheta zuzurechnen sind.» Auch als Rückzugsort für Mafiosi, die sich in Italien der Strafverfolgung entziehen wollten, werde Bayern genutzt. Vor allem die Großräume München, Nürnberg und Augsburg seien betroffen.

So ermitteln die Staatsanwaltschaft München I und das LKA nach LKA-Angaben seit Juli 2020 gegen eine Frau und sieben Männer mit italienischer Staatsangehörigkeit im Alter von 25 bis 48 Jahren. Diese stehen im Verdacht, unter anderem den internationalen Kokainhandel mitfinanziert und Geldwäsche betrieben zu haben.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch fanden die bayerischen Ermittler zwar kein Kokain, aber mehrere Kilogramm Marihuana - laut der LKA-Sprecherin im einstelligen Kilo-Bereich. Die sichergestellten Unterlagen und elektronischen Datenträger sollten nun an die italienischen Behörden übermittelt werden, damit sie diese auswerten könnten.