Gericht: Wettbüro-Verbot um Schulen verletzt wohl EU-Recht

Landkreis Main-Spessart: Frau stirbt nach Streit mit Ehemann: Polizei ermittelt

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann ist eine Frau in Unterfranken gestorben. Die 33-Jährige sei nach der Auseinandersetzung am Dienstag in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) wie ihr Mann mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.