Kassenärzte wollen mehr Geld für Corona-Impfungen

Schiffahrt: Havarierter Donaufrachter aus Schleuse geschleppt

Ein in einer Schleuse in der Oberpfalz gesunkenes Frachtschiff ist am Mittwoch aus der Schleusenkammer geschleppt worden. Ein Schiff habe den Frachter rückwärts aus der Schleuse Geisling bei Wörth an der Donau (Landkreis Regensburg) herausgezogen, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA). Nun überwache eine Besatzung mit Pumpen an Bord, ob vielleicht doch noch Wasser in das Schiff eindringt.