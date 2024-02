Blume: Gender-Sternchen sind an Hochschulen zu unterlassen

Innenminister Herrmann: Kein Gendern in staatlichen Behörden

Bayerns Innenminister hat in der Debatte um ein geplantes Gender-Verbot im Freistaat dem Gendern in staatlichen Behörden eine klare Absage erteilt. «Unsere staatlichen Behörden haben sich an die amtlichen Rechtschreibregeln zu halten», teilte Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag in München mit. Das gebe die von der Staatsregierung erlassene «Allgemeine Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern» verpflichtend vor.