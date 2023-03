Cannabis und Waffen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Halle: Festnahme nach 30-Kilo-Cannabisfund im Winter

Gut siebeneinhalb Monate nach dem Fund von mehr als 30 Kilogramm Cannabis in einer Lagerhalle in Halle sind der Polizei zwei Tatverdächtige ins Netz gegangen. Die 27 und 37 Jahre alten Männer seien am Montagabend nach Durchsuchungen in Halle und der Lutherstadt Eisleben im Zusammenhang mit dem Fund in der Halle ermittelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.