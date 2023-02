Union-Trainer Fischer vor Spiel: «Auch wir haben Qualität»

Landkreis Coburg: Kuchenstück löst Schlägerei in Seniorenheim aus

Wegen eines Kuchenstückes hat sich ein Senior in einem Altenheim in Oberfranken eine blutige Nase geholt. Ein 74-Jähriger hatte sich am Freitag mit dem 70-Jährigen in dem Seniorenheim in Bad Rodach (Landkreis Coburg) um die Süßigkeit gestritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei schlug der 74-Jährige seinem Gegenüber ins Gesicht. Der Streit konnte geschlichtet werden. Den Angreifer erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.