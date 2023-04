Tuchel erwartet «heißes Match» gegen BVB

Abwehrspielerin: Simon sagt für Länderspiele der DFB-Fußballerinnen ab

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Länderspielen gegen die Niederlande und Brasilien auf Carolin Simon verzichten. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin vom Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München hat ihre Teilnahme an den Partien am 7. April in Sittard und 11. April in Nürnberg wegen muskulärer Probleme am Freitag abgesagt. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes verzichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zunächst auf eine Nachnominierung für Simon.