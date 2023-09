Schweinsteiger-Rat an Nagelsmann: Defensive als Schlüssel

Aiwanger trifft Zentralrats-Präsident Schuster

Nach der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus der Schulzeit von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger haben sich der Politiker und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, zu einer Aussprache getroffen. «Das Gespräch war sachlich», teilte Schuster nach dem Treffen in München mit. «Vor allem den unmittelbaren Umgang von Hubert Aiwanger mit den ihm zur Last gelegten Vorwürfen sehe ich allerdings als problematisch an. Das habe ich ihm so auch mitgeteilt», fuhr Schuster in der Mitteilung vom Freitag fort.