Rummenigge: Völler ist «Lottogewinn» für DFB und Nationalelf

3.Liga: Ingolstadts neuer Trainer will «Potenziale ausschöpfen»

Ingolstadts neuer Trainer Guerino Capretti will mit dem kriselnden Fußball-Drittligisten die Trendwende einleiten. «Es geht jetzt darum, die Jungs zu stärken und deren Potenziale auszuschöpfen. Die Mannschaft will am Samstag unbedingt etwas gut machen und ich bin überzeugt davon, dass das gelingen wird», sagte der 40-Jährige am Donnerstag. Gegen Borussia Dortmund II gibt Capretti am Wochenende sein Debüt an der Ingolstädter Seitenlinie.