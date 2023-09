Musiala über Flick-Freistellung beim DFB: «Bin traurig»

Razzia gegen Rechtsextremisten: Fünf Wohnungen durchsucht

Bei der bundesweiten Razzia gegen die verbotene rechtsextremistische Vereinigung «Artgemeinschaft» hat die Polizei am Mittwochmorgen in Bayern fünf Wohnungen von insgesamt acht im Freistaat ansässigen Mitgliedern durchsucht. Dabei waren mehr als 50 Polizisten in den Regierungsbezirken Oberbayern, Mittelfranken und Unterfranken im Einsatz, wie das Innenministerium mitteilte.