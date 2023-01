Maaßens BVB-Wiedersehen: «Richtig Feuer» mit den Neuen

Fußball: FC Bayern gegen Gladbach: Augsburg auswärts gefordert

Der FC Bayern München geht mit einem klaren Ziel in das Topspiel der Fußball-Bundesliga heute gegen Borussia Mönchengladbach. Im Duell Erster gegen Zweiter will Trainer Julian Nagelsmann mit seinem furios in die Saison gestarteten Team in der heimischen Arena den vierten Sieg im vierten Spiel bejubeln. «Wir sind sehr gut drauf, wir haben viel Selbstvertrauen. Wichtig ist, dass wir nicht straucheln», sagte Nagelsmann am Freitag.