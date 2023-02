Home

Fußball: Greuther Fürth verliert in Kaiserslautern 1:3

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Die aufopferungsvoll kämpfenden Franken, die nach einem Platzverweis für Simon Asta über 60 Minuten lang in Unterzahl spielten, verloren am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern 1:3 (0:1). Die Führung durch Terrence Boyd (22. Minute) konnte Kleeblatt-Kapitän Branimir Hrgota (62.) zunächst egalisieren. Dann ging Fürth die Puste aus, und Philipp Hercher (66.) sowie Kevin Kraus (69.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Schiedsrichter Patrick Ittrich (l) spricht mit Fürths Simon Asta (2.v.l.), der gerade eine Rote Karte bekommen hat. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In einer unterhaltsamen Partie versuchten beide Teams, den Gegner früh zu stören. Längere Ballbesitzphasen gab es kaum, dafür unnötige Gerangel an der Seitenlinie. Die Hausherren hatten zunächst mehr vom Spiel und gingen durch Boyd verdient in Führung. Der Mittelstürmer musste den verlängerten Ball aus zwei Metern nur noch einschieben. Kurz darauf brachte Asta (29.) einen Gegenspieler zu Fall und sah seine zweite Gelbe Karte. Scheinbar unbeeindruckt vom Platzverweis dominierten die Fürther nach der Pause und drängten auf den Ausgleich. Erst prallte der Kopfball von Marco Meyerhöfer (51.) nur an den Pfosten, später traf Hrgota aus kurzer Distanz zum 1:1. Mitten in der Fürther Drangphase brachte ein Lauterer Doppelschlag den Betzenberg erneut zum Beben. Am Ende fehlte der Spielvereinigung die Kraft für eine weitere Aufholjagd.

