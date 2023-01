Fans zünden Pyro: 40.000 Euro DFB-Strafe für den FC Bayern

Wissenschaft: GWK-Vorsitzender für nationale Hightech-Agenda

Der neue Vorsitzende der Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern, Bayerns Ressortchef Markus Blume, hat eine «nationale Hightech-Agenda» zur Förderung von Schlüsseltechnologien verlangt. «Ich sehe eine dramatische Ambitionslosigkeit in Deutschland, wenn es um Forschung und Technologie geht», sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. «In Berlin geht es ums Kiffen und in anderen Teilen der Welt geht es um Quanten und all die neuen Technologien», kritisierte er angesichts der von der Ampel-Koalition geplanten kontrollierten Freigabe von Cannabis für Erwachsene.