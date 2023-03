Klima-Kundgebung in München mit fünfstelliger Teilnehmerzahl

Tarife: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern - darunter Rheinland-Pfalz - lahmlegen. Betroffen sein werden außerdem vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Mit den Ausständen soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden.