Füracker kontert Rechnungshofkritik: Opposition kritisiert

Prozess: Ankläger will Mann wegen Mordversuchs in Psychiatrie sehen

Im Prozess gegen einen Handwerker wegen Mordversuchs an einer jungen Frau hat die Anklage zehn Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe für den 28-Jährigen gefordert. Der als weiterhin gefährlich eingestufte Mann sollte wegen Wiederholungsgefahr in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach am Dienstag vor dem Landgericht Würzburg. Der Angeklagte hatte gestanden, das Opfer im vergangenen Mai in Würzburg angegriffen zu haben, als er eigentlich in der Wohnung der Frau ein Fenster reparieren sollte.