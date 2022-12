Home

Regional

Bayern

Festnahme: Waffe im Zug: Polizeieinsatz in Oberbayern

Waffe im Zug: Polizeieinsatz in Oberbayern

Ein betrunkener Mann hat in einem Zug mit einer Schreckschusspistole hantiert und damit einen großen Polizeieinsatz in Oberbayern ausgelöst. Eine Frau hatte den 40-Jährigen am Mittwoch mit der Waffe beobachtet und die Beamten am Rosenheimer Bahnhof alarmiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Zug wurde daraufhin in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) gestoppt und nach dem Mann abgesucht.

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Im Rucksack des 40-Jährigen wurde schließlich die Schreckschusspistole gefunden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest zeigte über zwei Promille an. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, da er den Angaben zufolge keinen Waffenschein besitzt. Der Zug konnte mit etwa einer Stunde Verspätung weiterfahren.

© dpa