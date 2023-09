Razzia gegen Rechtsextremisten: Fünf Wohnungen durchsucht

Razzia gegen Rechtsextremisten: Drei Wohnungen durchsucht

Im Zuge des Verbots der rechtsextremistischen Vereinigung «Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung» hat es auch in Hessen Razzien gegeben. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchten die Ermittler insgesamt drei Wohnobjekte in den Landkreisen Gießen und Limburg-Weilburg sowie in Frankfurt am Main, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Durchsuchung richtete sich demnach gegen zwei Frauen und drei Männer im Alter von 37 bis 84 Jahren. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.