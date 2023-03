Geldstrafe für Hass-Kommentare über Bundespolitiker

Augsburg: Hohe Geldstrafe für heftige Beleidigung von Politikern

Was müssen Politiker an verbalen Angriffen hinnehmen, wenn Bürger deren Politik kritisieren? Ein Augsburger ist in seinem Ärger über die Corona-Maßnahmen deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Das sieht er mittlerweile auch selbst so.