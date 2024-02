Streifenwagen erfasst Fußgänger in Nürnberg

15-Jähriger fährt Frau an und flüchtet: Schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ohne Führerschein hat in Erfurt mit dem Auto eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Anschließend seien er und seine beiden Begleiter geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei fahndete nach dem Vorfall am Sonntagabend unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihnen und traf den 15-Jährigen schließlich zu Hause an. Die 36-jährige Frau wurde mit einer Beckenfraktur und einer Verletzung des Brustkorbs in ein Krankenhaus gebracht, wo sie laut Polizei auch am Montag noch war.