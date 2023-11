Polizeitaucher finden Jagdwaffen von Raubüberfall auf Senior

Rund drei Monate nach einem Raubüberfall auf einen dabei schwer verletzten Senior im Landkreis Regensburg haben Polizeitaucher in der Donau einen Teil der Beute gefunden. Die Taucher entdeckten in einem Flussabschnitt im Landkreis Kelheim mehrere Jagdgewehre, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag in Regensburg mitteilte. Sie fanden demnach bei der Aktion am Donnerstag auch ein Brecheisen, das als Tatwerkzeug für den Einbruch in Frage komme.