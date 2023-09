Gymnasium nach Bombendrohung gesperrt - Suche ergebnislos

418 Einser-Absolventinnen und -Absolventen in Sachsen

Besser geht's nicht: 418 Schülerinnen und Schüler in Sachsen haben ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife in diesem Jahr mit der Traumnote 1,0 abgelegt. Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, erhalten sie ein Glückwunschschreiben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, eine Urkunde von Kultusministers Christian Piwarz (beide CDU), eine Ehrenplakette aus Meissener Porzellan und einen Büchergutschein. Am Freitagnachmittag ist dazu eine Festveranstaltung in der Dresdner Frauenkirche geplant.