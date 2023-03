Online-Rechner hilft bei Anträgen zu Energie-Härtefallhilfen

Ostern: Ferien in Bayern beginnen: Starker Reiseverkehr erwartet

Zum Beginn der Osterferien in Bayern müssen sich Reisende auf volle Straßen, volle Züge und Wartezeiten an den Flughäfen einstellen. Der ADAC rechnet vor allem im Süden des Freistaats mit Stau auf den Autobahnen, wie ein Sprecher des Automobilclubs am Donnerstag mitteilte. Insbesondere am Freitagnachmittag sowie am Samstag- und Sonntagvormittag und -nachmittag dürfte es eng werden auf den Fernstraßen. Auch die Routen nach Österreich und Italien sowie in die Naherholungsgebiete Oberbayerns und des Allgäus seien betroffen.