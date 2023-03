Siemens Energy erhöht Kapital für Gamesa-Übernahme

Übernahme: Kamera-Hersteller Nikon schnappt sich Lübecker SLM Solutions

Der japanische Nikon-Konzern will sich den Hersteller von 3D-Metalldruckern SLM Solutions einverleiben. Der Kamera-Produzent kündigte in einer Mitteilung vom Freitag in Tokio ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Anteile an der Lübecker Firma an. Die Offerte ist an keine Mindestannahmeschwelle gebunden, nachdem sich Nikon zuvor bereits über eine Kapitalerhöhung und die Einigung mit Großaktionären einen Mehrheitsanteil von 61,1 Prozent des Aktienkapitals von SLM gesichert hatte. Die SLM-Aktie zog am Freitagmorgen nach Bekanntwerden der Offerte um mehr als 70 Prozent an und notierte damit nahe dem Übernahmeangebot.