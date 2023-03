Ex-Eishockeyprofi Köppchen entwirft Hüte im eigenen Atelier

Notfälle: Brandbeschleuniger explodiert: Ein Mann schwer verletzt

Ein Mann hat sich in der Oberpfalz bei der Explosion eines Brandbeschleunigers schwere Verbrennungen zugezogen. Der 56-Jährige wollte am Sonntagabend in Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) seinen Ofen mit einem Brandbeschleuniger entzünden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Plötzlich wanderte die Flamme in die Flasche des Beschleunigers, wodurch diese explodierte. Der Mann zog sich schwere Verbrennungen an Gesicht und Brust zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße 299 zwischen Freihung und Seugast wurde wegen des Hubschraubers für rund eine Stunde gesperrt.