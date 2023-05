EHC trifft erste Entscheidungen: Torwart aus den Birken geht

Salihamidzic über Hoeneß-Besuch: «zu viel reininterpretiert»

Sportvorstand Hasan Salihamidzic will den viel diskutierten Besuch von Ehrenpräsident Uli Hoeneß unter der Woche auf dem Trainingsplatz des FC Bayern nicht überbewerten. «Der Uli ist oft an der Säbener Straße. Ich denke, da wird zu viel reininterpretiert. (...) Uli will immer das Beste für den Club», sagte der in der Kritik stehende Salihamidzic am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Hertha BSC am Sonntag bei DAZN.