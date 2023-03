Schuhbecks Company hofft trotz Räumungsurteils weiter

Dillingen an der Donau: Mann will fremdes Fahrrad verkaufen: Spricht Verkäufer an

Ein 27 Jahre alter Mann hat in Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad verkaufen wollen. Er sprach dafür am Dienstag einen 39-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieser hatte das Mountainbike demnach jedoch zuvor selbst verkauft.