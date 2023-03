DFB-Pokal: Achtelfinale des FC Bayern gegen Mainz 05 im Free-TV

Der FC Bayern München spielt am 1. Februar (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim 1. FSV Mainz 05 um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Eine Woche später am 8. Februar (18.00 Uhr/Sky) will Zweitligist 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf das Achtelfinale überstehen. Das geht aus der zeitgenauen Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch veröffentlichte.