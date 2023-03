Fraunhofer: Keine Bedenken bei Analyse-Software der Polizei

Bayreuth: 25-Jähriger stirbt nach Unfall: Kontrolle über Auto verloren

Ein junger Mann ist nach einem Unfall in Oberfranken an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Der 25-Jährige verlor am Sonntag in Bayreuth die Kontrolle über seinen Wagen, der nach einem Überschlag völlig demoliert liegenblieb, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Mann erlag in der Nacht zum Mittwoch seinen Verletzungen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt - die Ermittlungen dazu dauern an.