Feuerwehreinsatz: Brand in Lagerhalle verursacht hohen Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in Augsburg ist ein hoher Schaden entstanden. In einer ersten Schätzung sprach die Polizei am Sonntagabend von einer Schadenssumme bis zu 100.000 Euro. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntag niemand. Was in der Halle gelagert wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.