Verletzter Bub und 31 Straftaten bei Bayern-Spiel gegen PSG

Gruppenphase: Wolfsburger Frauen in der Champions League gegen AS Rom

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg spielen in der lukrativen Gruppenphase der Champions League gegen AS Rom, der FC Bayern München wird unter anderem vom FC Barcelona gefordert. Dies ergab die Auslosung am Montag im UEFA-Sitz in Nyon/Schweiz. Die Champions-League-Siegerinnen von 2013 und 2014 aus Wolfsburg treffen in der Runde der 16 Besten vom 19./20. Oktober neben Rom auch auf Slavia Prag und den SKN St. Pölten aus Österreich.