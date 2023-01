Union nach Urteil für Neuregelung der Parteienfinanzierung

Bürgergeld-Streit: CDU-Sozialflügel: Esken torpediert Kompromiss

Der CDU-Sozialflügel hat SPD-Chefin Saskia Esken eine Eskalation des Streits um das Bürgergeld vorgeworfen. Esken torpediere mit ihren Aussagen einen Kompromiss in der Diskussion, sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender des Arbeitnehmerflügels (CDA), der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Wer wie Esken einem Verhandlungspartner «ein abgründiges Menschenbild» bescheinigt, will keinen Erfolg in der Sache», sagte er. «Die SPD-Parteichefin nimmt mit ihrer Eskalationsstrategie Menschen in Geiselhaft, die von Grundsicherung abhängig sind.» Die Ärmsten in Deutschland müssten die Gewissheit haben, über den Winter zu kommen. Deshalb müsse die Grundsicherung so schnell wie möglich auf 500 Euro erhöht werden. Die Ampel müsse der Union bei der Möglichkeit von Sanktionen entgegenkommen, um einen Kompromiss zu ermöglichen, forderte Bäumler.