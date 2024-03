Scholz ohne neue Zusagen an Wirtschafts-Spitzenverbände

Dulger hofft auf Scholz' Antwort auf Brandbrief

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hofft beim Gespräch von Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft mit dem Bundeskanzler auf eine Antwort von Olaf Scholz (SPD) auf einen Brandbrief. In diesem an den Kanzler gerichteten Schreiben hätten die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft schon vor einem Monat ihre «Sorgen über den Wirtschaftsstandort zum Ausdruck gebracht», sagte Dulger am Freitag im Deutschlandfunk. «Wir haben bisher auf unseren Brief noch keine Reaktion und deswegen hoffen wir, dass der Bundeskanzler heute ein paar Antworten für uns hat.»