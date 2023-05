Verletzter Bayern-Kapitän: «Wir werden Meister»

Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: 73-Jähriger verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist ein 73 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Er sei am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache innerorts auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Sein Fahrzeug touchierte demnach erst den Wagen eines 48-Jährigen leicht am Außenspiegel und stieß dann frontal mit dem Pkw einer 39-Jährigen zusammen.